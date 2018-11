Banchina Marinai d’Italia, sempre più vicini i lavori di completamento

I lavori di completamento della banchina Marinai d’Italia al centro di una conferenza di servizio nella sede del Genio Civile di Agrigento.

L’incontro si è svolto ieri con una delegazione del Comune, capeggiata dal sindaco Giuseppe Galanti e dal vicesindaco Antonio Vincenti.

“Si è trattato – si legge in una nota del Comune – di un incontro tecnico per l'acquisizione dei pareri, consensi, nullaosta o altri atti di assenso da parte degli enti partecipanti per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di prolungamento della banchina Marinai d'Italia del porto di Licata”.

Molti gli enti rappresentati e partecipanti alla conferenza, tra i quali diversi dipartimenti degli assessorati regionali al Territorio, dei Beni culturali, delle Infrastrutture, dell'agenzia della Dogana e dei Monopoli, della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, del comando zona Fari della Sicilia, del comando provinciale dei vigili del fuoco, dell'Asp di Agrigento, del comando marittimo Sicilia di Augusta, dell'agenzia del Demanio Sicilia, del ministero delle Infrastrutture - Provveditorato Opere Pubbliche - per la Sicilia e Calabria.

A completare la delegazione di Licata, l'assessore ai Lavori Pubblici Antonio Pira, il presidente del consiglio comunale Giuseppe Russotto e il tecnico Salvatore Augusto. Presente anche il deputato licatese Carmelo Pullara.

“Dall'incontro – continua la nota – è emerso che entro la fine del 2019 dovrebbe essere del tutto completato l'iter procedurale per il rilascio del nullaosta definitivo alla realizzazione dell'opera e, se possibile, avvio dei lavori. L'importo previsto è di 6.200.000 euro”.

I lavori da realizzare concernono il prolungamento della Banchina Marinai d'Italia dalla zona dell'ex stazione ferroviaria marittima fino al porto di Marianello. Il progetto prevede anche il recupero di alcuni edifici fatiscenti ricadenti all'interno dell'area oggetto di intervento.