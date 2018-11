"La ballata del liscio": iniziativa per migliorare la vita degli anziani

"La ballata del liscio". E' questa una delle iniziative - rivolte agli anziani - che sta organizzando l'amministrazione comunale per promuovere occasioni di incontro e di vita collettiva mirati a favorire il benessere psico-fisico, lo scambio relazionale e, di conseguenza, migliorare la qualità della vita per il superamento del senso di solitudione ed emarginazione che spesso condue all'allontanamento della vita sociale.

Gli interessati dovranno presentare apposita istanza - hanno reso noto dal Comune di Licata - entro e non oltre il 17 dicembre. Le istanze vanno complilate su apposito modello predisposto dal dipartimento Servizi Sociali e devono essere corredate da modello Isee ordinario e fotocopia del documento di identità in corso di validità. Possono fare richiesta coloro che sono residenti nel Comune di Licata e che hanno compiuto 65 anni di età.

La graduatoria sarà elaborata in ordine di isee crescente e, a parità sarà presa in considerazione l'età anagrafica. L'iniziativa è finanziata con l'utilizzo della somma a destinazione vincolata del 5 per mille dell'Irpef. Per ulterori informazioni gli interessati potranno rivolgersi tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 12.00 presso l'ufficio Assistenza del Comune in via Marianello.