Furto d'acqua in via Torregrossa, 35 avvisi di conclusione delle indagini

Furto d'acqua in via Torregrossa a Licata, le indagini alla svolta decisiva. A distanza di alcuni mesi dal blitz che portò a 24 arresti in seguito all'individuazione di interi stabili sprovvisti di fornitura idrica regolare, la Procura di Agrigento - come racconta il quotidiano La Sicilia - ha inviato 35 avvisi di conclusione delle indagini ad altrettanti abitanti di quella zona del paese che furono trovati sprovvisti di contatore idrico ma comunque forniti d'acqua attraverso quelli che i carabinieri definirono un "complesso sistema" di approvigionamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si trattò di una delle più vaste operazioni di questo tipo almeno per quanto riguarda la fornitura idrica dei privati