Sbatte contro l'auto posteggiata e si ribalta, tragedia sfiorata in centro storico

Urta una Lancia Delta posteggiata lungo il ciglio della strada e si ribalta. Ha rischiato grosso l'automobilista che era al volante di una utilitaria che, per cause ancora non chiare, ha creato l'incidente stradale. E' accaduto tutto, nella notte fra sabato e domenica, in corso Vittorio Emanuele a Licata. Le persone che erano nell'utilitaria sono state portate, in via precauzionale, al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso". Nessuno è, per fortuna, in pericolo di vita.

In corso Vittorio Emanuele è intervenuta, per effettuare i rilievi di rito e ricostruire dunque la dinamica dell'incidente stradale, una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia dei carabinieri.