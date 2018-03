Assegno per le famiglie con almeno tre minori, ecco come presentare le istanze

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

A cura del delegato delle funzioni dirigenziali del Dipartimento Affari Generali, Servizi Sociali e Demografici, Daniela Bonelli, è stato diramato l'avviso pubblico con il quale si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per la concessione dell'Assegno ai nuclei familiari con almeno tre minori a carico per l'anno 2018.

La concessione spetta a nuclei composto da almeno un genitore e tre figli minori di anni 18, che siano figli propri e sui quali si esercita la potestà genitoriale. Ai figli del richiedente minori sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono fare parte della tessa famiglia anagrafica.

Le istanze vanno presentate entro il 31 gennaio 2019.

Il valore SEE (standard o ordinario) per l'anno 2018 da non superare è pari ad € 8.650,11 con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque persone.

L'attestazione ISSE deve essere con validità anno 2018 (scadenza 14 gennaio 2019).

L'importo dell'assegno mensile da corrispondere agli aventi diritto è pari ad € 142,85, per complessivi € 1.857,05 da corrispondere in due soluzioni con scenda semestrale posticipata.

Nell'avviso, pubblicato il 16 marzo, sono contenute tutte le altre condizioni e la descrizione dei requisiti e degli adempimenti occorrenti per poter beneficiare dell'assegno di che trattasi.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Assistenza del Comune sito in via Marianello s.n.c., da lunedì a venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00.