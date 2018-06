Aiuti economici alle famiglie, ammessi 152 beneficiari

Approvati gli elenchi per la concessione di un assegno familiare a nuclei con almeno tre figli minori a carico. La determina dirigenziale è stata pubblicata sull'albo pretorio online del Comune.

Per legge, l'assegno spetta a nuclei familiari composti da cittadini italiani, comunitari, di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, cittadini stranieri in possesso della status di rifugiato politico o o di protezione sussidiaria.

Complessivamente i beneficiari ammessi sono 152, suddivisi in cinque elenchi, secondo l'ordine di trasmissione all'Inps, mentre un sesto elenco, composto da sei nominati, fa riferimento alle istanze rigettate perchè dichiarante un reddito superiore dai limiti previsti dalla norma, o perchè privi di altri requisiti fissati dalla norma.