Assegnati i lavori di manutenzione delle strade cittadine

Assegnati i lavori di manutenzione delle strade urbane ed extraurbane. La commissione di gara presieduta da Salvatore Augusto, a conclusione del lungo iter procedurale, con verbale del 26 marzo, ha annullato in autotutela l'aggiudicazione provvisoria del 12 marzo scorso, assegnando i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade urbane ed extra urbane, ricadenti all'interno del territorio comunale, all'impresa Edile Nucifora Alfio di Sant'Alfio, nel Catanese, per un importo contrattuale di 66.386 euro.

Settantatré, complessivamente, le ditte ammesse per l'esame delle offerte pervenute. L'impresa Nucifora si è aggiudicata la gara avendo offerto un ribasso del 31,147 per cento sull'importo di 91.865 euro, somma iniziale alla quale sono stati aggiunti 3.135 euro per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.