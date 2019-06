"Coltivava marijuana sul suo terreno", arrestato agricoltore

Coltivava piantine di marijuana sul suo terreno all'interno di un tunnel. Con questa accusa i poliziotti del commissariato di Licata, hanno arrestato un bracciante agricolo.

Nel corso di uno specifico e preordinato servizio di controllo, mirato alla prevenzione e contrasto dei reati in materia di stupefacenti, gli agenti hanno arrestato in flagranza di reato per coltivazione di sostanza stupefacente del tipo marijuana Giuseppe Zarbo, di 48 anni.

In particolare, nel corso di mirate perquisizioni volte al contrasto del fenomeno, gli investigatori si sono recati nel terreno di Giuseppe Zarbo.

L'uomo, vedendo gli agenti, ha provato ad allontanarsi e disfarsi dalle piantine di marijuana. Il 48enne è stato prontamente bloccato dagli operatori che, quindi hanno rinvenuto all'interno di un tunnel, 11 piantine di marijuana del peso complessivo di circa 4,5 kg. La perquisizione estesa alle masserizie, consentiva poi di rinvenire all'interno di un fabbricato nascosto in un armadio, altri 550 grammi di marijuana essiccata avvolta in una t-shirt. Giuseppe Zarbo, è stato tratto in arresto e dopo gli adempimenti di rito è stato collocato agli arresti domiciliari.