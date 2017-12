"Appuliamo la città", al via nuovo servizio online per i cittadini

Il Comune di Licata è entrato a far parte del portale decorourbano.org, ed ha lancia l'iniziativa “Appuliamo la Città, tu segnala, noi puliamo”.

"Nell'ambito delle iniziative avviate, o da avviare, per un colloquio e confronto diretto con la cittadinanza, – spiega il commissario straordinario Maria Grazia Brandara – ho voluto fare un regalo speciale di Natale a tutti i miei cari concittadini licatesi, a costo zero per il Comune, con iscrizione gratuita al sito web decorourbano.org".

Si tratta di un portale, a quale tutti possono liberamente accedere, per segnalare, tramite web o App, problematiche che necessitano di una soluzione, disservizi, ma anche idee per una buona amministrazione della cosa pubblica. "In particolare - ha aggiunto Brandara - ho voluto lanciare l'inizaitiva denominata 'Appuliamo la Città - tu segnala, noi puliamoì". La segnalazione dovrà avvenire attraverso una foto che, una volta scattata va inviata al portale che, automaticamente smista la segnalazione all'organo di competenza che la prende in carica".

"Ma la cosa non muore lì, perchè il cittadino che fa la segnalazione, avrà modo di seguire l'evolversi della stessa, attraverso un semaforo che, con luce rossa sta ad indicare che si è in attesa, la luce gialla che è stata caricata all'ufficio competente e che la luce verde indica l'avvenuta soluzione del problema. E perché tutto proceda come si deve, ho già individuato il personale del Comune a cui è stato affidato il compito di garantire la funzionalità del servizio", conclude il commissario straordinario.