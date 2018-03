Approvato servizio di raccolta dei rifiuti e tariffe 2018

Nuovi provvedimenti del commissario straordinario del Comune di Licata, Maria Grazia Brandara.

Ieri,l'amministratore, assistito dal segretario generale Giovanna Italiano, ha approvato due deliberazioni di Consiglio comunale ed una di giunta.

Per quanto riguarda le prime, approvato il piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, con la determinazione delle tariffe per il 2018. Con la seconda deliberazione è stato approvato l'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, all'agente della riscossione per le province siciliane Riscossione Sicilia Spa e all'ente nazionale per i rispettivi ambiti territoriali di competenza.

Nell'assumere i poteri della giunta municipale, invece, il commissario Brandara ha approvato le tariffe di concessione per l'uso del Teatro comunale Re.