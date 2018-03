Approvato regolamento per la gestione del teatro "Re"

Approvato il regolamento per l'uso e la gestione del teatro comunale “Re” di corso Vittorio Emanuele. Il provvedimento è stato sottoscritto dal commissario straordinario, Maria Grazia Brandara, assumendo i poteri del Consiglio comunale.

La decisione - fanno sapere dall'amministrazione - si è resa necessaria in considerazione delle numerose richieste che pervengono al Comune per l'utilizzo dell'importante contenitore culturale, per una corretta gestione della stessa, nel rispetto delle norme antincendio e della sicurezza pubblica, e di quanto altro disciplina la materia di pubblici spettacoli.

Il regolamento, suddiviso in tre titoli (principi generali, tariffe di concessione e prescrizioni), complessivamente consta di 13 articoli, il primo dei quali (destinazione d'uso) fa specifico riferimento alle possibilità d'utilizzo per manifestazioni di interesse culturale, sociale e politico – istituzionale, purché di interesse e prestigio per la città.