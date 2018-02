Pubblicato bando di gara per la manutenzione d'immobili comunali

Pubblicato un bando di gara per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle scuole primarie e medie ed immobili comunali. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale. L'importo complessivo dell'appalto è stato determinato in 56.850 euro. I plichi contenenti le offerte dovranno pervenire entro le 12 del 26 febbraio, mentre l'apertura delle buste è stata fissata per le 9 del 5 marzo.