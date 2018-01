Emergenza rifiuti, l'Apea a pieno regime tra dieci mesi

L’emergenza rifiuti tiene ancora col fiato sospeso Licata. Ieri i licatesi si sono parlati durante un’assemblea cittadina convocata da Maria Grazia Brandara. Durante la riunione anche il direttore generale di Srr.

“Apea non è nelle condizioni di gestire il servizio di raccolta e di smaltimento”. Queste le parole di Guarneri che non ha usato mezzi termini. La stessa società avrebbe bisogno di molto più tempo e di molti più mezzi per fare rientrare l’emergenza.

Il tempo stimato è di dieci mesi. Maria Grazia Brandara ha ascoltato e poi ammesso:“Non resterò ferma". Alla riunione cittadina anche diversi imprenditori locali, ristoratori e albergatori.