Elezioni amministrative, una poltrona per quattro: ecco chi scende in campo

Saranno in quattro, salvo sorprese dell'ultim'ora, a correre per la poltrona di sindaco a Licata, alle prossime elezioni amministrative del 10 giugno. Scenderà in campo Pino Galanti, vicino alle posizioni politiche del deputato regionale Carmelo Pullara, con quattro liste a sostegno. Galanti era stato già candidato nel 2015, perdendo al ballottaggio con Angelo Cambiano.

Per il Movimento 5 Stelle, si fa avanti Annalisa Cianchetti, già assessore alle Pari Opportunità nella giunta Cambiano. Cianchetti, che ha pubblicato anche un video su Facebook in cui spiega le ragioni della sua candidatura, è una poliziotta in quiescenza, e godrà dell'appoggio di una parte dei consiglieri vicini all'ex sindaco.

Una new entry è quella di Giuseppe Montana, ex comandante della polizia municipale di Licata ed attuale dirigente del dipartimento a Gela. Una candidatura venuta fuori negli ultimi giorni, vicina al centrodestra. Invece, non è ancora stato ufficializzato il candidato del centrosinitra, dopo il passo indietro del professor Vito Coniglio. Secondo alcune indiscrezioni, le attenzioni si starebbero concentrando su un candidato giovane, con il sostegno di alcuni fuoriusciti del Pd, Liberi e Uguali ed estrema sinistra.