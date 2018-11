Alluvione 2016, arriva l’ultima proroga per il risarcimento danni

Allo scopo di portare a termine l'esame istruttorio delle domande di richiesta contributi per i danni subiti al patrimonio edilizio privato a causa degli eventi atmosferici avversi del 19 novembre 2016, il sindaco Giuseppe Galanti, nel rispetto della normativa vigente, ha prorogato i termini di ultimazione e trasmissione degli atti alla Regione Sicliana al 21 gennaio 2019.

La decisione nasce dalla considerazione del numero delle domande pervenute con documentazione insufficiente, tale da non consentire di poter essere esitate e, soprattutto, a causa dei recenti, reiterati, eventi meteorologici avversi che hanno flagellato il territorio di Licata, impegnando continuamente, fino ad oggi, il personale dell'ufficio di protezione civile nella condizione di operazioni per il superamento delle emergenze, che ancora perdurano, rendendo inosservabile la tempistica stabilita per la valutazione delle stesse domande da parte del personale incaricato.