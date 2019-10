"Allacciati abusivamente alla rete idrica", sale a 48 il numero degli indagati

E’ praticamente raddoppiato il numero degli indagati per i presunti furti d’acqua. Scondo quanto fa sapere l’edizione odierna de La Sicilia erano dopo il blitz in via Torregrossa, a Licata, le persone coinvolte nell’inchiesta, sono in tutto 48.

Sul registro degli indagati della Procura sono finiti anche i rispettivi coniugi, dei primi 24 beccati. L’accusa è quella di avere allacciato, alle loro case, in maniere illegittima la rete idrica pubblica, per non pagare le bollette.