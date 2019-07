L'aggressione del sindaco di Licata, Brandara: "Vicina al sindaco e ai cittadini perbene"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Non riesco a trovare le parole giuste per far sentire la mia vicinanza al Sindaco di Licata che ieri ha subito un'aggressione all'interno del suo ufficio.

La gestione della pubblica amministrazione è ultimamente diventata una corsa contro il tempo e contro le difficoltà che il momento storico ci mette davanti ogni giorno.

Sono stata commissario straordinario del comune di Licata e mi sento ancora di più vicina al suo Sindaco e ai Licatesi, persone perbene rappresentate da una persona perbene!