Aggiudicati i lavori della manutenzione straordinaria del plesso "Don Milani"

Sarà la "Mico" Srl di Mussomeli l'impresa che eseguirà i lavori di manutenzione straordinaria del plesso scolastico “Don Lorenzo Milani” di via Campobello a Licata. L’importo complessivo è 309.769,10, comprensiva della somma di € 29.690,41 che riguarda gli oneri della sicurezza-

"L'aggiudicazione è avvenuta, mediante procedura negoziata – fanno sapere dal Comune - nella giornata di ieri ad opera della Stazione Appaltante Centrale di Committenza “Trinakria Sud” - sezione di Comiso, che ha operato in nome e per conto del Dipartimento Lavori Pubblici ed Urbanistica del nostro Comune, sotto la guida del responsabile della procedura di gara, Nunzio Miceli". Diciassette le ditte ammesse all'apertura delle offerte, dopo l'esame della documentazione.

Tra tutte la migliore offerta non anomala è risultata quella presentata dall'impresa di Mussomeli, per un importo di 280.078,69, a seguito di un ribasso del 31,623 per cento sull'importo a base d'asta che ammontava ad 409.609,51 euro.