Servizio accertamento dei tributi, ecco le cifre

E’ stato affidata il servizio di accertamento tributi relativa agli anni 2013/14. A deciderlo è stata una determina dirigenziale del 23 novembre. A firmare il tutto è stato il responsabile del dipartimento Servizi Finanziari, l'Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Giuseppe Galanti, ha aggiudicato, ricorrendo alle procedure per le acquisizioni in economia tramite aaffidamento diretto il "servizio di supporto tecnico professionale all'attività di emissione degli avvisi di accertamento dei tributi locali Tarsu, Tares, Imu, Cosap, Icp, in scadenza al 31/12/2018-2019".

"Il servizio - fanno sapere dal Comune - è stato affidato alla ditta Gefil di Campobello di Licata, per un importo complessivo di 24.339 euro, di cui 4.389,00 per iva in ragione del 22 per cento. Il provvedimento è stato adottato, con urgenza, al fine di evitare un danno economico all'Ente, derivante dalla prescrizione dei tributi locali dovuti per gli anni 2013/14".