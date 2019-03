Nell'area di Oltreponte Nord l'acqua è di nuovo potabile, revocata ordinanza

Con propria ordinanza il sindaco Giuseppe Galanti ha revocato l'inibizione all'uso per fini potabili dell'acqua erogata lungo il percorso della rete idrica Oltreponte Nord (via Gen. La Marmora - corso Garibaldi), firmata l'11 febbraio a seguito di una comunicazione del referente dell'ufficio di

igiene e sanità pubblica di Licata, inerente il riscontro della non potabilità di alcuni campioni di acqua prelevati in prese private della zona sopra indicata.

Avendo, adesso avuta comunicazione ufficiale da parte della del referente Sian per l'Igiene e la salute pubblica di Licata, Giacoma Casa, che l'acqua risulta nuovamente conforme agli standard previsti dalla normativa vigente, il sindaco ha revocato l'ordinanza del11 Febbraio, per cui l'acqua può essere usata regolarmente anche ai fini potabili.