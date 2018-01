Gestione del servizio idrico, Adic avvia class action contro Girgenti Acque

La gestione del servizio idrico a Licata da parte della Girgenti Acque è stata discussa nel corso della riunione del direttivo Adic, presieduto da Antonino Amato, lo scorso 26 gennaio.

Il direttivo ha stigmatizzato la posizione del commissario straordinario Maria Grazia Brandara, "rilevando ancora una volta - si legge in una nota - che la stessa non ha i requisiti giuridici per ricoprire la carica di commissario straordinario del Comune di LIcata, per come si può evincere sia dal decreto di nomina sia dal parere dell'Ufficio Legale della Regione Sicilia. Conseguentemente, la cosa più opportuna e vantaggiosa per il Comune di Licata e i suoi abitanti sarebbe che la signora Brandara comunicasse alla presidenza della Regione Sicilia il suo status e chiedesse lei stessa di essere sostituita, anzichè aspettare l'intervento della Presidenza della Regione Sicilia".

Dalla discussione su Girgenti Acque, è venuto fuori che "molta gente lamenta una cattiva gestione da parte del gestore dovuta a turni di approvvigionamento lunghissimi fatture esose contenenti voci incomprensibili; addebiti di somme a titolo di deposito cauzionale anche ai vecchi utenti (in realtà vanno addebitate solo ai nuovi contraenti); addebito del canone di depurazione nonostante il depuratore di Licata non ha mai realmente funzionato (attualmente è peraltro sotto sequestro); riparazioni della rete idrica non eseguite o eseguite in modo da lasciare il manto stradale sconnesso"

Detto questo, l'Adic porta a conoscenza dei cittadini di Licata che sta "promuovendo una class action nei confronti di Girgenti Acque e che, a tal fine, tramite legale di fiducia nominato dai cittadini interessati ad ottenere il rimborso del canone di depurazione, si sta richiedendo alla Procura della Repubblica di Agrigento un autorizzazione a poter accedere, in presenza delle forze di polizia, al depuratore di Licata, al fine di poter eseguire, con tecnici specializzati, prelievi ed analisi che dimostrino il mancato funzionamento del processo depurativo".