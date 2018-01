Accesso ai documenti pubblici, predisposto regolamento

Predisposto un regolamento interno che disciplina le procedure e l'organizzazione degli uffici per la corretta applicazione dell'accesso civico generalizzato, che attribuisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Lo ha stabilito il commissario straordinario del Comune di Licata, Maria Grazia Brandara. L'iniziativa del commissario scaturisce dal fatto che ad oggi il Comune di Licata non si è ancora dotato dell'apposito regolamento in tal senso per dare piena attuazione alla norma nel rispetto dei diritti di ogni cittadino.