L'abusivismo edilizio non si ferma: a febbraio scoperti due nuovi casi

L'abusivismo edilizio non conosce periodi di stop, anche a Licata.

Nel mese di febbraio, infatti, la polizia municipale ha individuato due casi che dovranno essere adesso accertati con apposita attività d'indagine, mentre, sempre lo scorso mese, sono state emessi due provvedimenti di demolizione di immobili abusivi.

In particolare, un caso riguada un immobile in via Malaga oggetto di interventi edilizi di vario tipo, mentre l'altro un ampio edificio ad un piano in contrada Carrubbella, realizzato in una fascia entro i 150 metri dal mare, in area di divieto assoluto di edificabilità.